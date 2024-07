Cresce la spesa per le pensioni in Italia | più 74% ma i fondi continuano a mancare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) I nuovi dati sullaper leinnel 2023 mostrano un netto incremento rispetto all’anno precedente, più pari al 7,4 per cento. È quanto si legge nel Rendiconto presentato il 16 luglio 2024 dal Civ dell’Inps che specifica anche come la spinta sia dovuta, quasi del tutto, all’impennata dell’inflazione registrata nel corso del 2022. Laper leinNel corso del 2023, insono stati spesi in totale 304,14 miliardi di euro per ledei cittadini, ovvero 20,890 miliardi in più rispetto al 2022 (più 7,4 per cento). Dietro questa crescita, tuttavia, non c’è la volontà dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dello Stato di alzare le, ma solo la necessità di conformare le stesse alla forte spinta inflazionistica registrata nel corso del 2022.