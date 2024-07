Chiara Ferragni sparisce ancora dai social mentre Fedez vola in Sardegna | qual è il motivo del silenzio dell’influencer?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Milano, 16 luglio 2024 – La soap opera Ferragnez, o per meglio dire Ferragnex, continua: le ultime settimane, per l’influencer e il rapper, sono state dense e turbolenti ma poi, tutto ad un tratto, è calato ildai profili di. Lui, solo per poco, in concomitanza con il ricovero in ospedale; lei, dopo aver postato l’ultima foto insieme al cane di famiglia Paloma, è sparita daida cinque giorni: poco per una persona comune, tantissimo per un’influencer che ricava introiti dalla pubblicazione di contenuti. Ildiè coinciso con il ricovero dell'ex marito e questa è sembrata per tanti una forma di rispetto per ciò che stava accadendo al padre dei suoi figli, ma dopo essere rientrata la paura sulle condizioni dihanno cominciato a rincorrersi le voci sui possibili motivi di questo anomalo e prolungato