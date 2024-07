Benevento cinque canterani con un sogno comune | indossare la maglia giallorossa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ una valigia piena di sogni e speranze quella che iAvolio, Prisco, Veltri, Ciurleo e Sena hanno portato con loro nel ritiro precampionato del Mancini Park Hotel di Roma. Durante la presentazione della nuove divise giallorosse iprodotti del vivaio della Strega sono apparsi visibilmente emozionati, anche se qualcuno di loro ha già avuto modo di confrontarsi con il calcio professionistico. E’ il caso del difensore Angelo Veltri, piedi da centrocampista e fisico possente, reduce dall’esperienza in serie C con la Recanatese dove ha giocato in prestito anche Vincenzo Prisco, fino a due anni fa metronomo e pedina insostituibile della Primavera delallenata all’epoca da Gennaro Scarlato.