Autismo | in progetto ‘pilota’ Fondazione Roma- Rete Sociale aiutate 45 persone a Roma

(Di martedì 16 luglio 2024) “Lavorare in unper l’richiede molta pazienza, empatia e una costante formazione. Ogni bambino è unico e richiede un approccio diverso. Ogni giorno, il mio lavoro mi offre l’opportunità di vedere i progressi dei bambini che seguo. Con pazienza e dedizione, attraverso tecniche di analisi comportamentale applicata (ABA), siamo riusciti a sviluppare un programma su misura per ogni bambino”. Antonella (nome di fantasia) riassume così la propria esperienza come terapista nell’ambito delin’, realizzato dallaper ilETS, grazie alla collaborazione con la Casa di Cura San Giuseppe – Don Guanella e sostenuto dalla