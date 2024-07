Accoltella un poliziotto a San Benedetto del Tronto Ascoli fermata una 40enne con precedenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)Piceno, 16 luglio 2024 – Ha rischiato grosso undel commissariato di pubblica di San, attinto da una coltellata alla mano da una donna di 40 anni che, durante la notte fra lunedì e martedì, è statae condotta in ospedale perché stava dando in escandescenza lungo via Montello. Sono stati attimi di concitazione. Scattato l’allarme per la donna, già conosciuta per i suoi, un equipaggio della volante della polizia di Stato si è recata sul posto ed ha cercato di tranquillizzarla poiché era in stato di agitazione. Un intervento eseguito con la collaborazione di una pattuglia della polizia locale assistiti dall’equipaggio della potes 118. Data la situazione, il personale operante ha anche preso in considerazione di procedere a un trattamento sanitario obbligatorio, trattandosi di un soggetto che è già seguito dai servizi dell’Ast.