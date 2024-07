Terribile scoperta due neonati morti in un armadio | è giallo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 luglio 2024)shock in una città italiana: duein un. La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio l’accaduto. E’ sotto shock l’intera città per la notizia arrivata in queste prime ore di lunedì 15 luglio: duesono stati trovatiin un. Ad allarmare la nonna dei piccoli sarebbe stato il cattivo odore che ormai da giorni veniva dalla stanza di una ragazza di 24 anni e subito dopo la. Polizia – cityrumors.it – foto AnsaLa donna, infatti, ha aperto l’e, rovistando tra gli abiti della figlia, ha trovato i due corpicini. Immediata la chiamata alla polizia e ai sanitari. Per i piccoli non c’era più niente da fare mentre gli inquirenti stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso per accertare meglio l’accaduto.