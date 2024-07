Taylor Swift a Milano | il concerto dell’anno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il 2024 sarà un anno indimenticabile per i fan italiani di. La superstar mondiale della musica pop ha concretizzato il suo tanto atteso ritorno in Italia con unimperdibile a. L’evento si è tenuto lo scorso 13 e 14 luglio allo Stadio San Siro, una delle location più iconiche per la musica dal vivo in Italia. Dopo aver girato il mondo con il suo ultimo tour,ha deciso di includere l’Italia nel suo itinerario., con la sua vibrante scena musicale e il suo amore per i grandi eventi, è stata scelta come città ospitante. Ilè stata un’esperienza unica, con una produzione spettacolare che ha incluso i successi più amati dai fan e le nuove hit del suo ultimo album. I live di, foto Ansa – VelvetMagIldinon è stato solo un evento musicale, ma un vero e proprio spettacolo.