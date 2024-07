Talco e cancro | le scoperte del 2024 e le linee guida dell’OMS

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nel, il dibattito sull’uso dele il suo legame con ilha raggiunto nuovi livelli di intensità, portando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a rilasciare aggiornamenti significativi. Ecco cosa è stato evidenziato nei più recenti studi scientifici. Si fa sempre più acceso il dibattito sulla correlazione tra l’uso die insorgenza del. Diversi studi hanno evidenziato preoccupazioni riguardo alla sicurezza del, in particolare in relazione al rischio di sviluppare ilovarico., foto Ansa – VelvetMagIl, un minerale utilizzato in vari prodotti cosmetici e per l’igiene personale, è da tempo al centro di controversie legali e scientifiche. La principale preoccupazione riguarda la presenza di amianto, una sostanza cancerogena che può contaminare ildurante il processo di estrazione.