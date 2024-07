Sonego-Darderi ATP Amburgo 2024 | orario dove vederlo in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Derby italiano nel primo turno dell’ATP 500 di: in Germania, sulla terra battuta outdoor, si completerà il primo turno dell’Hamburg Opendi tennis, e si fronteggeranno gli azzurri Luciano, numero 7 del seeding, e Lorenzo. Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 11.00 e si giocherà sul campo denominato M1, il secondo per importanza dopo il centrale. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due azzurri: si tratterà di una prima assoluta. La diretta tv di, match del primo turno disarà affidata a Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del derby italiano, questa sarà garantita da OA Sport.