Sangue sulle elezioni non è una novità

(Di lunedì 15 luglio 2024) La notizia è di ieri, all’alba in Europa, e riferisce dell’ attentato a Trump nel corso di un comizio elettorale. È successo a Butler Park, in Pensylvania.L’ex Presidente è stato colpito da un proiettile, per buona sorte non mortale. Era uno dei tanti esplosi da un ventenne locale, già notato tra i presenti perché armato fino ai denti. Prima che mirasse a Trump, comunque era riuscito a uccidere uno dei presenti e a ferirne gravemente un altro. Il killer è stato abbattuto sul campo dalle forze speciali, pertanto prima che potesse essere interrogato dagli agenti di polizia. Chiunque abbia trascorso un certo numero di primavere sarà andato subito con il pensiero a tutti gli omicidi e regicidi eccellenti (come i cadaveri lasciati sul campo) che, nel corso della storia sono stati quasi un ospite sgradito ma onnipresente la dove fossero state in discussione questioni di potere.