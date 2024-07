Rubicone pericolo esondazioni Lavori per rafforzare gli argini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Continuano idi consolidamento e messa in sicurezza del fiume, con l’intervento che questa volta riguarda il tratto che attraversa l’abitato del centro storico di Savignano sul. E’ stato avviato il consolidamento della briglia storica e il rafforzamento deglie dei muri di sponda.per 500mila euro finanziati dal Pnrr per riparare i danni provocati dall’alluvione. Serviranno al potenziamento e al ripristino delle funzionalità delle opere esistenti. In pratica il rafforzamento dei muri di sponda e della briglia storica sono stati decisi come un grosso intervento preventivo per fare fronte a eventuali nuove ondate di piena: opere di consolidamento dopo i gravi danni provocati dall’alluvione del maggio 2023 in Romagna.