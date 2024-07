Raduno Ascoli con un futuro tutto da scrivere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Prenderà il via oggi al Picchio Village la nuova stagione dell’Calcio. I ventitré calciatori (tre portieri, nove difensori, sei centrocampisti e cinque attaccanti) arriveranno alla spicciolata nel corso della giornata, anche se il grosso degli arrivi sarà nel pomeriggio con convocati e staff che si ritroveranno nel quartier generale bianconero per iniziare la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie C agli ordini del confermato tecnico Massimo Carrera. Nella lista non c’è l’attaccante portoghese Pedro Mendes che si è accordato con il Modena e l’operazione porterà nelle casse bianconere circa 2,3 milioni di euro. "In bocca al lupo campione – ha scritto il patron PulcineIli su Instagram confermando la cessione – grande uomo e professionista.