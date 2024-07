Quegli spari poi la paura | così risorge il nuovo Donald eroico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Neanche Steven Spielberg avrebbe mai immaginato per i suoi colossal una scena come quella vista a Butler, in Pennsylvania. NéTrump avrebbe mai pensato che nel giro di pochi secondi sarebbe passato da demone a eroe nazionale nell'immaginario americano. «Questa proprio non ci voleva, Joe, soprattutto per te»: potrebbe essere stata la risposta del tycoon alla telefonata “breve e rispettosa” di Biden ieri notte, dopo lo sventato omicidio. Una prova di forza per Trump. Una volta resosi conto di essere fuori pericolo, di essersela cavata con una ferita all'orecchio destro e che l'assassino era stato ucciso, la preoccupazione di Trump è stata subito quella di farsi vedere vivo ai suoi sostenitori e al mondo intero. Lucido mentre tutti erano ancora sotto shock e, soprattutto, combattente.