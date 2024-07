Morto in scooter a Campi Bisenzio il dolore degli amici | Tommaso era un inno alla vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 15 luglio 2024 - "Era un ragazzo fantastico, semplice e sempre disponibile sul lavoro".Giuliani, il ventiduenne (li avrebbe compiuti il mese prossimo)sabato mattina in un incidente sulla Circonvzione Nord, era arrivato da poco tempo"Gi.Ma", azienda con sede al confine trae Firenze specializzata nella vendita all’ingrosso di componenti per la produzione di accessori per calzature, borse e abbigliamento. Eppure era ben voluto da tutti, lo confermano le testimonianze dei suoi colleghi, rimasti "senza parole"notizia della sua scomparsa. Piero, uno di loro, si commuove ricordando la cena di Natale in un ristorante a Lastra a Signa: le foto sorridenti,che scherza con tutti, unadavanti a sé.