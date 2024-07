LIVE Italia-Cina 2-0 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | doppio vantaggio azzurro a due inning dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASESTO21:47 Un beffardo quintosi chiude con il terzo strike subito da Piancastelli. Dal possibile +4 si resta dunque sul 2-0. 21:46 Fuoricampo che viene annullato per la partenza anticipata di Dayton. Che beffa 21:45che chiama il challenge. Da verificare una probabile partenza anticipata. 21:43 Su un ottimo lancio Erika Piancastelli spinge una botta con una tranquillità fuori dal comune. Arrivano due punti per le azzurre.4-0. 21:43 ECCOLOOOO! HOOOOOOME RUN PIANCASTELLI! 21:42 Erika spara forte ma la palla termina in faul. 21:41 Uno strike ed un ball nel duello Chai-Piancastelli. 21:40 Prima valida della partita per Bella Dayton, che si invola in prima base. In battuta Erika Piancastelli.