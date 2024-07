L’incertezza fa crescere la protesta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) TERNI Duro striscione dia firma Curva Nord (dalla cui pagina Fb è tratta la foto) piazzato sui muri della società rossoverde in via della Bardesca nella notte tra sabato e domenica, a poche ore dal raduno della Ternana, in serata al “Garden“, per l’inizio della nuova stagione. Se la precedente si è chiusa con una dolorosa retrocessione frutto di scelte “avventurose“ improntate al massimo contenimento dei costi, l’attuale si apre all’insegna della più totale incertezza. Ed è quello che più infastidisce la tifoseria, che aveva accettato la politica del low cost sempre e comunque ma comprensibilmente non gradisce, ancora ferita da una retrocessione maldestra, il caos attuale. Dirigenti che vanno e vengono, programmi sportivi non chiari e comunque non convincenti, attendismo esasperante e consueto risparmio gestionale all’osso: un mix che non solo offusca eventuali sogni di gloria (di cui, è bene ricordarlo, il tifoso per sua natura si nutre) ma anche dà tanto l’idea della presa in giro.