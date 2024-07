Lautaro Martinez ora il rinnovo con l’Inter | una data in rosso ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024), dopo aver vinto la Copa America, farà le sue vacanze e poi rientrerà in Italia per ildi contratto con. TUTTO CONFERMATO –nella notte ha vinto la Copa America con la sua Argentina, con tanto di gol decisivo a pochi minuti dal suo ingresso in campo nei tempi supplementari. Ora vacanze e poi rientro a Milano per ildi contratto. A parlarne Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, per Sky Sport 24: «Prima ci sono le vacanze, perché è arrivato al termine di una stagione soddisfacente ma anche lunga. Appena rientrerà in Italia firmerà, foto di rito e ufficialità, tutto intorno al 7-8 agosto. La dirigenza ha chiuso prima della Copa America, perché che sia mai che dopo un torneo del genere possa risvegliare ulteriori cose.