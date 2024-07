J D Vance è indicato come vice da Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il senatore dell’Ohio J.D.è il nome uscito dconvention repubblicanadel candidato per la. L’ex presidente USA hail ex venture capitalist, da un anno senatore dell’Ohio. In passato era stato tra i critici del tycoon. Un nome che sa mobilitare la base, che può attrarre i voti della cruciale Rust Belt ma quello con meno esperienza politica. Il voto “roll call” è iniziato alle 14 locali, le 21 in Italia. Secondo CBS News, partner statunitense della BBC, la scelta era prevista proprio per il primo giorno della convention del partito repubblicano a Milwaukee, lunedì. Erano tre i nomi dei papabili: JD, Doug Burgum e Marco Rubio. Quest’ultimo però si è affrettato per ribadireCnn che non è stato scelto, ancora prima dell’inizio della convention.