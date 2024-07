Halo Infinite è un flop e 343 Industries non svilupperà i nuovi capitoli della serie per un rumor

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 15 luglio 2024) 343, il team di sviluppo di, noni futuri giochiperché Microsoft ha perso la fiducia nel team americano, stando a quanto riportato da un nuovo. Come segnalato da Wccftech, Bathrobe Spartan, che in passato si è dimostrato affidabile riguardo allacon protagonista Master Chief, ha condiviso proprio in queste ore delle nuove informazioni in merito al celeberrimo franchise di Xbox. L’insider ha quindi affermato di aver ricevuto tutta unadi nuove informazioni da attuali ed ex dipendenti di 343, grazie alle quali ha scoperto che lo studio è stato ridimensionato sia nel corso del 2023 che del 2024, passando da circa 500 dipendenti a meno di 280. Stando alle informazioni del leaker, Microsoft ha deciso di rimuovere il team di comunicazione interna e di marketing, occupandosene in prima persona.