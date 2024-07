Fiee Sgr si espande | nuova sede in Spagna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)SGR, OPERATORE finanziario a livello europeo dedicato alla transizione energetica, siall’estero aprendo unain, a Madrid. Con gli uffici spagnoli il fondo consolida il suo percorso di internazionalizzazione, confermando il profondo interesse per il mercato iberico, dove – nel 2023 – ha acquisito la maggioranza di Cubierta Solar, società di Alicante specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici e di batterie per progetti di autoconsumo per clienti industriali. Costituito nel 2015,Sgr è tra i principali e tra i primi operatori finanziari dedicati agli investimenti nella transizione energetica a livello europeo. Attraverso i fondi di private equity e il fondo aperto SpesX la società ha una dotazione finanziaria di circa 500 milioni, quasi interamente investiti, e annovera tra gli investitori primari gruppi assicurativi, fondi di investimento, Sgr, family office, fondazioni, enti sovranazionali, istituzioni e banche, come Banca Europea per gli Investimenti e Fondo Italiano di Investimento Sgr.