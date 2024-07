Festa di laurea finisce in tragedia | morti 7 giovanissimi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unadiè finita in. È successo lo scorso sabato, 13 luglio 2024, intorno alla mezzanotte. Sette studenti universitari, due ragazzi e cinque ragazze, di un’età compresa tra i 21 ed i 22 anni, sonoin un drammatico incidente. Tutti i giovani erano a bordo di un Suv bianco, che è finito in un fiume per motivi ancora da chiarire. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Coming out del famosissimo sportivo, la foto col compagno Leggi anche: Meteo, settimana di fuoco: quandoil caldo Messico,alla7 ragazzi Laè avvenuta in Messico, nella città costiera di Coatzacoalcos, nello stato di Veracruz. I giovani stavano celebrando una. Intorno alla mezzanotte di sabato stavano tornando a casa, dopo aver festeggiato in una sala situata nel quartiere di Elvira Ochoa, all’Università La Salle.