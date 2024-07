Esplosione in un bar dove guardavano la finale degli Europei morti e feriti Poi la scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Cinque persone sono state uccise nell’di un’autobomba in un bar affollato di tifosi che assistevano alladi Euro 2024. I rapporti preliminari confermano anche una ventina di, come ha riferito ai media statali il portavoce della polizia, maggiore Abdifitah Aden Hassan. L’attentatore ha preso di mira i tifosi chela partita tra Inghilterra e Spagna al Top Coffee, un popolare bar vicino al palazzo presidenziale della città. I primi soccorritori – scrive Kaab Tv – hanno descritto una scena raccapricciante con corpi sparsi a terra, sangue in ogni angolo e l’edificio parzialmente crollato. Fiamme e fumo si sono levati dal Top Coffee, regolarmente frequentato da molti appassionati di calcio che seguono le partite su un grande schermo.