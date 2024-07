Con la moto d’acqua troppo vicino alla spiaggia | 32enne pontino inseguito e fermato Multa da 3000 euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nel pomeriggio di domenica, la Guardia Costiera ha intimato l’alt a unache, ignorando il segnale, ha proseguito a tutta velocità nelle acque antistanti ladei Sassolini a Gaeta. L’unità navale veloce della Guardia Costiera, dedicatapolizia marittima, stava svolgendo un servizio di controllo per tutelare la sicurezza balneare e verificare l’osservanza delle norme sul diporto. L’Inseguimento Notata la, i militari hanno cercato di fermarla per un controllo, ma il mezzo ha tentato di seminare lavedetta dirigendosi a tutta velocità verso la foce del fiume Garigliano. È così iniziato un inseguimento in acqua, con gli uomini della Capitaneria di Porto che tallonavano lafinofoce del fiume e poi verso l’entroterra.