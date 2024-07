Berardi su di lui ci sono Roma Juve e Napoli che deve cedere prima di fare un’offerta Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024) A Sky fanno il punto sulla situazione di, attaccante del Sassuolo che piace molto antus e. Il parere di Luca Marchetti, esperto di calcio mercato, in collegamento con gli studi di Sky. Per, il tempo farà la propria parte Le parole di Luca Marchetti: «Suè ancora presto per capire quale sarà il suo futuro.ancora recuperare a pieno dall’infortunio. La sensazione è che ci sia bisogno di un po’ di tempo per maturare la formula giusta per portarlo via da Sassuolo. Con la retrocessione del club, la sua partenza è diventata necessaria.cercano un esterno d’attacco. Il. Laha necessità di capire cosa succederà con Chiesa e Soule. Il tempo farà la propria parte.