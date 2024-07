Beatrice Luzzi non sarà opinionista del Grande Fratello e Delude i Fan

Leggi tutta la notizia su mistermovie

, nota per il suo ruolo in "Vivere", ha recentemente deluso i suoi fan annunciando di non partecipare al, nonostante le loro fervide richieste. La celebre attrice, amica di lunga data di Alfonso Signorini, ha invece optato per un'altra strada, come ha spoilerato TvBlog: si tratta del celebre programma Rai, Tale e Quale Show. Il team di lavoro di Tale e Quale Show si è riunito di recente per una nuova serie di provini, e tra i molti vip che hanno partecipato, c'era proprio. Questo interesse nei confronti della trasmissione di Rai1 esclude automaticamente la sua partecipazione al. Secondo quanto riportato, se ci fosse stata la possibilità di un ruolo danel reality, non avrebbe mai preso in considerazione il provino per Rai.