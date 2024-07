Beach Soccer LND in campo per la prevenzione a Cirò Marina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lo sport e la, un binomio vincente e indissolubile. Un nuovo capitolo è stato scritto a, in provincia di Crotone, in occasione della finale della Coppa Italia Puntocuore femminile di, sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti, nella quale la Lady Terracina si è imposta sul Cagliari per 2-0 con le reti di Stephanie Galluccio e Teresa Penzo. Nell’ambito dell’atto conclusivo, la Carovana della, il programma itinerante di promozione della salute di Komen Italia, ha fatto tappa proprio apresso laArena di via Torrenova, e ha offerto uno screening gratuito per tutta la giornata della finale. Le stesse giocatrici si sono rese testimonial e hanno ribadito l’importanza della, lanciando un loro slogan.