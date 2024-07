Atalanta biglietti per la Supercoppa europea in vendita dal 17 luglio | cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bergamo. Cresce la febbre in vista della finale ditrae Real Madrid. La società bergamasca in queste ore ha pubblicato sul proprio sito le modalità previste per l’acquisto deiper la partitissima in programma mercoledì 14 agosto alle 21 allo Stadion Narodowy di Varsavia. INFORMAZIONI UTILI Ai tifosi dell’l’acquisto del biglietto per assistere alla partita sarà consentito esclusivamente sul portale diufficiale gestito dalla Uefa attraverso codici di accesso univoci (“Access Code”) ottenibili secondo le modalità che seguono. Ogni codice di accesso consentirà l’acquisto fino a duea partire dalle 10 di mercoledì 17e sino alle 18 di venerdì 19. Oltre le date indicate non sarà più possibile l’acquisto, nemmeno per i possessori di codice di accesso.