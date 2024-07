Argentina-Colombia formazioni ufficiali | Lautaro Martinez non dal 1?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024), finale di Copa America. Sono state diramate ledella sfida che avrà inizio alle ore 2 italiane. La scelta sue Valentin Carboni dell’Inter.– Tutto pronto per la finalissima di Copa America tra, che si disputerà a Miami alle ore 2 italiane. La Seleccion di Scaloni va a caccia del secondo trionfo di fila nella competizione, ma si troverà di fronte una squadrana forte e di qualità. Spicca la stella ovviamente di Luis Diaz del Liverpool, così come il veterano James Rodriguez. Nell’, parte dalla panchina il capocannoniere della competizione. All’attaccante dell’Inter preferito Julian Alvarez. Ultima con la nazionale per Angel Di Maria.