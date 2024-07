Superbike oggi in tv GP Gran Bretagna 2024 | orari Superpole Race e gara-2 streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024), domenica 14 luglio, si conclude il week end del quinto appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Donington Park () i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dellae di-2, la-2 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. Sarà caccia aperta a Toprak Razgatlioglu. Il turco, in sella alla BMW, sta letteralmente sbaragliando la concorrenza. Nella giornata di ieri-1 hanno avuto il suo marchio. Lasciando virgole qui e là con la sua moto, Toprak ha fatto unade differenza e vedremo se i suoi avversari sapranno porvi rimedio. Il riferimento è soprattutto alla Ducati, che con lo spagnolo Alvaro Bautista e Nicolò Bulega è chiamata a rispondere per non perdere troppo terreno in classifica.