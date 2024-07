Spari contro Trump a un comizio in Pennsylvania | Perdeva sangue da un orecchio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldè stato colpito daad unin. Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato. Era cosciente ma sembrava ferito ed è stato portato via. In particolare è stato visto sanguinare dall’destro. Il candidato alla Casa Bianca è sempre rimasto in piedi: ha alzato il pugno prima di essere portato via dal Secret Service. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gliuditi. L'articoloa unin: “da un” proviene da Il Fatto Quotidiano. .