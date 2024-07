Sarà una giunta eccezionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Tre donne e quattro uomini compongono laosimana del neo sindaco Francesco Pirani. "una. Non a caso tra poco celebro un matrimonio, il nostro lo è di fatto e allargato per raggiungere gli obiettivi per il bene della nostra città. Sono stati giorni impegnativi, questa settimana ho avuto solo un’ora per il dentista", ha detto con il sorriso ieri il sindaco alla presentazione ufficiale. Monica Bordoni, vicesindaco, 56 anni, latiniana e già consigliere comunale, ha su di sé la delega a partecipazione democratica, scuola, trasformazione digitale, politiche comunitarie, Pnrr bandi, tutela animali, servizi informatici; Michela Staffolani (FdI, unico assessore non civico, impiegata di 46 anni) a polizia locale e sicurezza, trasporti e viabilità, pari opportunità, protezione civile, mobilità urbana; Federica Fantasia, insegnante di sostegno di 53 anni, new entry antonelliana, a servizi sociali, cultura, terzo settore, famiglia; l’ingegnere 56enne Sandro Antonelli (candidato sindaco prima dell’apparentamento e già assessore) a lavori pubblici, ambiente e igiene urbana, manutenzione territorio, risparmio energetico, Cer unità energetiche rinnovabili, verde pubblico; Graziano Palazzini (64 anni, ex presidente Asso, lista Pirani) a sport e politiche giovanili, l’architetto 68enne Paolo Strappato (anche lui latiniano) a urbanistica, attività economiche, patrimonio; Matteo Sabbatini, il più giovane, 32 anni (liste civiche latiniane), revisore contabile e già consigliere, a bilancio, tributi, società partecipate.