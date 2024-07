Poco M6 Plus | specifiche immagini e prezzo svelati!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 14 luglio 2024)M6, il nuovo smartphone Xiaomi con Snapdragon 4 Gen 2, display 120Hz e fotocamera da ben 108MP IlM6, l’attesissimo nuovo arrivato nella famiglia, sta per sbarcare in India e le indiscrezioni sulle sue caratteristiche si fanno sempre più insistenti. Nonostante il silenzio ufficiale di, le ultime fughe di notizie non lasciano spazio a dubbi: ecco cosa ci aspetta.M6: un’esperienza visiva Il cuore pulsante delM6sarà il potente processore Snapdragon 4 Gen 2, che garantirà un’esperienza utente fluida e reattiva. A bordo troveremo anche l’HyperOS basato su Android 14, la personalizzazione del sistema operativo diche promette un’interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità. Due le opzioni di memoria disponibili: 6GB di RAM con 128GB di storage o 8GB di RAM con 128GB di storage, per soddisfare le esigenze di ogni utente.