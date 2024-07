Poco campo tanta scrivania | dal 2010 calati i giocatori raddoppiati i tecnici triplicati i dirigenti | L’inchiesta sul calcio italiano in crisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L’obiettivo è chiaro ormai da tempo. Il modo per raggiungerlo molto meno. Perché iniettare del talento fresco in una Nazionale che ha mostrato limiti enormi è un’operazione lunga e complessa, a volte disperata. È dal 24 giugno del 2014, il giorno dell’ultima, disastrosa, partita degli azzurri ai Mondiali, che si ripete sempre la stessa frase: “L’Italia deve ripartire dai giovani“. Qualunque cosa voglia dire davvero. È stato così dopo l’eliminazione ai quarti di finale per mano della Germania a Euro 2016. È stato così dopo la mancata qualificazione al Mondiale del 2018. È stato così dopo il mancato approdo alla Coppa del Mondo in Qatar del 2022. Ed è stato così anche dopo l’imbarazzante prestazione mostrata contro la Svizzera un paio di settimane fa, in una partita che ha assunto le sembianze più di una Caporetto che di una semplice sconfitta.