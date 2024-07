Orrore nel bosco in Francia Rapita e uccisa dal patrigno L’agonia della piccola Celya

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) RENNES () Il, la bambina, il lupo. La metafora c’è tutta, come nella favola di Cappuccetto rosso del francese Charles Perrault, ma nella cronaca d’Oltralpe a mancare è il lieto fine. Ha il timbro sordo di un pugno allo stomaco il racconto del ritrovamento del corpo, sei anni,in Seine-Maritime dalche l’aveva strappata all’affettomadre al culmine di una brutale aggressione in casa nel pomeriggio di venerdì. Per ore oltre duecento gendarmi l’hanno cercata ovunque, ma alla fine si sono dovuti arrendere. E con loro la speranza di poter ritrovareviva. Prima gli agenti hanno rintracciato nel tardo pomeriggio la Golf blu scuro dell’uomo, poi poco più in là, nella notte a cavallo con sabato, appena nascosto dalla vegetazione, hanno recuperato il cadaverebambina.