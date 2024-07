Nel calcio vince il più forte e l’Inghilterra non lo è La Spagna vincerà euro 2024

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Questa sera la finale ditrae Inghilterra. La Roja è caccia del quarto titolopeo, è la squadra migliore del torneo senza alcun dubbio. Per gioco, qualità individuali, gruppo e risultati. Dall’altro lato gli inglesi che fin qui non hanno disputato un bellissimo torneo. Nonostante siano stati subissati di critiche per un gioco insoddisfacente, un attacco sterile e un ct senza polso,è riuscita ad arrivare in finale, la seconda consecutiva dopo quella persa contro l’Italia. Lo ha fatto ribaltando anche alcuni risultati sfavorevoli, come contro l’Olanda. Negli ultimi 8 confronti trae Inghilterra, una sola volta è finita in parità. Poi cinque vittorie spagnole e due inglesi. Laha vinto sette delle ultime otto partita subendo appena quattro reti.