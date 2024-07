Napoli | controlli a Bagnoli Focus su locali e ristoranti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 14 luglio 2024)interforze nel quartiere di. Movida,nel mirino. Tariffe fisse per i nove parcheggiatori abusivi denunciatia Babnoli. Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e ASL a, tutti concentrati sulla movida del sabato sera. Isi sono concentrati soprattutto suinotturni. Si è partiti proprio da uno di questi, una discoteca in via di Nisida, sospesa e sanzionata per violazioni in materia igienico sanitaria. Stesso destino per un ristorante pizzeria di Coroglio. Ancora in via Coroglio, in un bar, sequestrati 150 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione e senza richiami sulla tracciabilità. 7500 euro il conto delle sanzioni anche per violazioni in materia igienico sanitaria.