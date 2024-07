Msc la nave da crociera extralusso | Prima di una serie in arrivo al terminal Cinquecento ospiti in visita alla città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "Navi e porti li frequento da anni, ma nell’attracco girarmi e vedere uno scenario di questo tipo è una cosa che capita raramente a chi fa il mio lavoro". Sono parole di Leonardo Massa, vicepresidente della divisione crociere di Msc Group. Il mare, la spiaggia, le dune e la pineta di Porto Corsini. Un colpo d’occhio che ha stupito ieri mattina i passeggeri perlopiù americani della Explora I, un gioiello della Compagnia MSC arrivato per lavolta alcrociere e salpato in serata verso la Croazia, Dubrovnik, il Pireo, Brindisi. Tornerà nel 2025 per cinque volte. Ravenna è stata scelta per una presentazione importante, una delle prime toccate dellain questa stagione estiva dopo Barcellona, un paio di scali in Sicilia e Istanbul.