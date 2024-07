Marcell Jacobs si scioglie in finale | il tempo migliora sotto i carichi di lavoro ora le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)ha compiuto un decisomento nelladei 100 metri andata in scena allo Stadio Guidobaldi di Rieti, gara extra nell’ambito dei campionati regionali juniores e promesse. Il Campione Olimpico ha vinto con ildi 10.08 (0,9 m/s di vento a favore), abbassando il 10.17 siglato ieri in batteria e il 10.16 della semidi novanta minuti prima. Il velocista lombardo, che in terra laziale ha voluto simulare quello che lo attende tra tre settimane alledi Parigi 2024 (tre gare in due giorni), sta sentendo il carico delsvolto nelle ultime settimane, pensato per farsi trovare pronti ai Giochi.ha fatto il proprio ritorno in gara dopo la vittoria agli Europei e dopo lo squillante 9.92 di Turku, da questo fine settimana avrà raccolto delle indicazioni importanti e ora si lancerà verso la rassegna a cinque cerchi per provare a essere grande protagonista, a tre anni di distanza dall’apoteosi di Tokyo.