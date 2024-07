L’Inghilterra di oggi è la più spagnola che ci sia mai stata influenzata da Guardiola e i suoi discepoli Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Inghilterra e Spagna sono le due finaliste di Euro2024 che si affronteranno questa serra all’Olympiastadion di Berlino. Per le Furie Rosse sarà la prima finale raggiunta nel torneo dopo il 2012, mentre gli inglesi si giocano la loro seconda chance di portare il trofeo a casa, dopo aver perso tre anni fa contro l’Italia. Questa èpiùche ci sia maiIl– con Barney Ronay – sottolinea come siano diventati simili i due stili di gioco di entrambe le squadre, precedentemente molto lontani: Ora prendiamoci Berlino. Per venti minuti contro l’Olanda c’è stato dominio, e ora i giocatori hanno avuto la loro ricompensa. Una seconda finale in tre anni rappresenta un grande patrimonio per. Qualunque sarà il risultato finale, questo è già un gran traguardo dell’era Southgate; arriva però con tante critiche.