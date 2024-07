Inter occhio ai giovani Tra movimenti in entrata e in uscita – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) L’in questi primi giorni di ritiro si allenerà con diversi membri della Primavera. Tantiper Simone Inzaghi in rosa, anche per la dirigenza che ci deve lavorare.– L’deve sostituire Tajon Buchanan e valuta tre nomi nello specifico. Non sono però l’unica occasione, perché anche qualche giovaneessa alla dirigenza. Più che altro è Oaktree a spingere per una soluzione più giovane, futuribile e rivendibile nei prossimi anni. Due piste sono tenute d’: l’ex venduto appena un anno fa a titolo definitivo Pirola della Salernitana e il braccetto del Genoa Vasquez. L’esperimento Yann Bisseck l’anno scorso ha funzionato, la società pensa ad un giocatore privo di esperienza e che emerga in rampa di lancio. In settimana ci saranno le visite mediche di Alex Perez in arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Real Betis.