Incendio in appartamento alla Barca Uomo si butta di sotto | non è grave

(Di domenica 14 luglio 2024) Attimi di paura ieri mattina in piazza Bonazzi, zona. Unè divampato all’interno di une, in breve tempo, le fiamme si sonorgate anche all’abitazione di fianco. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con sei squadre, che hanno spento il rogo. Secondo una prima e parziale ricostruzione, sembra che l’sia stato generato da un mozzicone di sigarettato nel cestino quando non era ancora del tutto spento. Il bilancio, fortunatamente con conseguenze non gravi, è di quattro persone coinvolte. Alcune sono state trasportate in ospedale a causa di una lieve intossicazione, mentre un’altra a causa della caduta perché, presa dal panico, si è lanciata dfinestra sul terrazzino al piano di, ferendosi lievemente.