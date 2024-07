Furti nei supermercati | fermata banda specializzata In manette due romeni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Una coppia di cittadiniarrestata per tentato furto aggravato in concorso e due loro connazionali, incaricati di fare "il palo" nei colpi organizzati neie punti vendita della zona, denunciati in stato di libertà: è questo il frutto di un servizio di controllo del territorio messo in atto dagli agenti del Commissariato di Legnano. I poliziotti hanno intercettato, in zona San Paolo, una vettura con a bordo persone che già in passato erano state oggetto di segnalazioni: seguendone gli spostamenti, gli agenti sono giunti nell’area parcheggio di un supermercato a Canegrate e lì hanno notato un uomo e una donna che, usciti dal supermercato con un borsone, dopo aver incrociato lo sguardo di un’altra persona chiamata ad avvertirli di eventuali controlli, si sono avvicinati a un bidone dei rifiuti per riversare tutto ciò che era contenuto nel borsone.