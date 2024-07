Fate sch… Aurora Ramazzotti gesti choc sui social | Un fatto vergognoso su Cesare È bufera

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2024), stavolta gli hater hanno esagerato. Non è la prima volta che la figlia di Michelle Hunziker ed Erosfinisce al centro degli attacchi dei cosiddetti ‘leoni da tastiera’, ma stavolta anche il fidanzato e addirittura il figlio di appena un anno sono diventati un bersaglio. Qualche tempo fa, ad esempio, l’influencer era stata presa di mira per una foto in cui il piccoloprendeva il latte dal biberon invece che dal seno.rispose in una story: “Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? Diglielo tu che la mamma non aveva più latte. Ma noi dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede”.