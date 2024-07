D’Ausilio | Il nostro obiettivo è vincere il campionato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ripartiamo da dove abbiamo finito. Ilè sempre quello diil, faremo di tutto. Nel ritiro metteremo benzina nelle gambe”. Così Michele, centrocampista dell’Avellino nel post gara del primo test amichevole della nuova stagione. “I ragazzi nuovi si sono ambientati subito – dice – Tipo Tribuzzi, oggi ci siamo visti in campo negli scambi. E’ molto forte. Antony non ha bisogno di presentazioni, aspetteremo gli altri arrivi. Ruolo? Le mie caratteristiche sono sempre le stesse, tra gli ultimo 40 o 30 metri. Le scelte le fa il mister, sono pronto a dare una mano alla squadra”. “Si parla di Sounas, un giocatore che non si discute. Ha vinto tre campionati, sperando che ci dia una mano verso il– continua – Chiaramente bisogna attendere l’ufficialità”.