Atalanta per Aleksey Miranchuk cantano le sirene americane di Atlanta

(Di domenica 14 luglio 2024) Dall’ad, in mezzo una vocale ed un oceano. L’America pallonara chiama. La Dea sta valutando le offerte in arrivo da formazioni statunitensi della ricca Major League Soccer per il non ancora 29enne attaccante russo, rilanciato la scorsa stagione da Gasperini e protagonista nella cavalcata nerazzurra con 42 presenze con 4 gol e 12 assist. Con l’arrivo di Niccolò Zaniolo e il riscatto definitivo di Charles De Ketelaere, oltre alla permanenza di El Bilal Tourè lo scorso anno di fatto indisponibile fino a marzo, sembrano chiudersi gli spazi per il fantasista moscovita, giocatore di grande talento offensivo ma a volte poco incisivo e poco continuo. Nei primi due anni a Bergamo, dal 2020 al 2022,aveva fatto fatica a trovare spazio con la concorrenza dei vari Ilicic, Malinovskyi e Pasalic, segnando 9 gol ma quasi mai decisivi.