WWE | Josh Briggs e Tavion Heights di NXT parteciperanno al torneo NOAH N1-Victory

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 luglio 2024) Da qualche tempo ormai WWE estanno collaborando. Proprio quest’oggi AJ Styles ha preso parte all’evento Destination 2024 dove ha affrontato Naomichi Marufuji. Lo scorso anno Shinsuke Nakamura affrontò The Great Muta nello show di inizio anno. Ora due star di NXT prenderanno parte alN1-che partirà ad inizio agosto. Prosegue la collaborazione Laha annunciato la presenza di due star di NXT alN1-al via il prossimo 4 agosto e che si concluderà l’1 settembre. Si tratta di. Similmente al G1 Climax della NJPW, i 16 partecipanti saranno divisi in due blocchi. I vincitori di ciascuno dei blocchi si sfideranno nella finale. ??????????N-12024?????????ABEMA presents N-12024?8?4?(?)????? ? 9?1?(?)????????????1????16????????????? WWE NXT ????2???????#ghc #NXT #n12024 pic.