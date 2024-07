Volley l’Italia vola in finale agli Europei Under 22 | splendida rimonta da 12-18 Barotto top scorer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024)ha sconfitto la Polonia per 3-1 (25-21; 25-16; 24-26; 26-24) e si è qualificata alladegli22 dimaschile, in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Paesi Bassi). La nostra Nazionale ha dominato i primi due set, ha ceduto la terza frazione ai vantaggi, ma poi nel quarto parziale si è resa protagonista di una clamorosadal 12-18 e si è imposta inta. Gli azzurri torneranno in campo domani (domenica 14 luglio, ore 18.00) per fronteggiare la vincente del confronto tra Francia e Olanda, andando a caccia del titolo continentale di categoria.I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza si sono distinti a muro (10 a 9) e al servizio (7 ace contro 3), approfittando anche dei 35 errori commessi degli errori, che fino a oggi avevano vinto tre partite per 3-0.