Viaggio in treno direzione Istanbul Quello strano incontro con l’inglese

(Di sabato 13 luglio 2024) Vichi Una mano, come uscisse dal pavimento, mi afferra la caviglia. Ilsferraglia disordinato. È il tramonto. Undici ore diin quel forno, le ultime quattro in piedi, con le orecchie piene di suoni sconosciuti, incomprensibili. Sono anche stanco, però. Abbasso gli occhi per vedere cosa succede alla mia caviglia e vedo che là in basso, steso fra tanti, un uomo intabarrato geme e sobbalza. Forse sta sognando, o magari è solo ubriaco.è vicina. Con uno strattone cerco di liberare la gamba. Sentirmi toccare mi disgusta, soprattutto al buio, e soprattutto da un uomo. La mano si sgancia dalla caviglia ma resta impigliata alla tela dei pantaloni, come fosse artigliata. L’uomo geme ancora, tossisce forte, ma a quanto pare non molla.