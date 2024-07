Va fuori strada e muore a 33 anni era a pochi passi da casa Destino simile al padre nel 2022

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Forlì, 13 luglio 2024 – È morto ametri da: Mirco Riciputi, forlimpopolese di 33, si è spento all’interno della propria auto, finita in un campo ai margini di via Paganello: siamo già nel territorio di Forlimpopoli, oltre il confine di Forlì, tra San Leonardo e Villa Selva. Erano circa le 13 di oggi quando la sua Peugeot è uscita di, colpendo l’angolo di un basso muretto e proseguendo la propria corsa tra le spighe di un terreno coltivato. Non ci sono testimoni, ad ogni modo è parso presto chiaro che Mirco ha fatto tutto da solo. Forse per un malore. Forse la stessa causa, al di là dell’impatto col muretto e col terreno, lo ha stroncato. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Meldola, che non hanno rilevato tracce di frenata.