Triathlon Matthew Hauser e Cassandre Beaugrand vincono le World Series di Amburgo 7 Alessio Crociani

(Di sabato 13 luglio 2024) Sono andate in scena le prove Elite per quanto riguarda la tappa didelle2024. Gli atleti hanno gareggiato ad altissimi livelli, con la chiara intenzione di testare la condizione in vista delle prove olimpiche di Parigi 2024. Andiamo a vedere come sono andate le cose. In casa Italia pochi sorrisi. Nella gara maschile il successo è andato all’australianocon il tempo di 50:03 e un margine di 6 secondi sul portoghese Vasco Vilaca, mentre completa il podio il francese Pierre LeCorre a 7 secondi. Quarta posizione per il belga Jelle Geens a 15 secondi, quinta per il norvegese Casper Stornes a 16, mentre è sesto il francese Vincent Luis a 20. Settima posizione per il primo degli italiani,, a 25 secondi, quindi ottavo lo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia a 35, davanti al britannico Max Stapley a 36.